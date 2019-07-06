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РИА Новости

Москвичей предупредили о грозе с дождем и усилении ветра в ближайшие часы

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшие два часа в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 17.00 до 19.00 6 июля местами по городу Москве ожидается дождь, гроза, усиление западного ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.
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В МЧС рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения при управлении авто в неблагоприятных погодных условиях и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
Также рекомендуется парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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