Москвичей предупредили о грозе с дождем и усилении ветра в ближайшие часы

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшие два часа в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 17.00 до 19.00 6 июля местами по городу Москве ожидается дождь, гроза, усиление западного ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.

В МЧС рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения при управлении авто в неблагоприятных погодных условиях и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.