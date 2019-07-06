Российские соотечественники в Абхазии объединились в союз

СУХУМ, 6 июл - РИА Новости. Русские и казачьи общественные организации Абхазии объединились в союз, его попечительский совет возглавил посол России в республике Алексей Двинянин, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу в российском посольстве в столице Абхазии состоялась учредительная конференция новой организации. Сопредседателями союза, куда вошли 19 русских и казачьих общественных организаций, стали Анна Калягина (председатель "Союза российских соотечественников Республики Абхазия"), Роман Рязанцев (председатель "Русского общества Абхазии") и директор культурного фонда "Справедливость. Благополучие. Развитие" Олег Юрченко.

Попечительский совет союза возглавил посол России в Абхазии Алексей Двинянин, который отметил, что работа по консолидации соотечественников в Абхазии велась год и оказалась "весьма непростым делом".

"Посольство со своей стороны всегда готово оказать всю необходимую помощь союзу в рамках своей компетенции и имеющихся возможностей", - сказал российский посол.

Союз образован для консолидации усилий, защиты прав 22-тысячного русского населения, проживающего в Абхазии, налаживания более эффективного сотрудничества с органами власти республики и России. В частности, как указали участники учредительной конференции, задачей этой организации является продвижение соотечественников во властные структуры Абхазии, например, парламент (народное собрание), где сейчас нет ни одного русского. Эту задачу поддержал российский посол, заметив, что главной целью российских соотечественников является повышение благосостояния всех людей в Абхазии.

"Поэтому та цель, которую произнес Геннадий Васильевич (председатель конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии Геннадий Никитченко - Прим. ред.), постараться продвигать своих представителей в какие-то министерства, ведомства, в законодательный орган Народное собрание республики Абхазия - это очень важно", - отметил Двинянин.