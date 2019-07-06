Марго Робби доказала на концерте Селин Дион, что она такая же, как все

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Актриса и продюсер Марго Робби доказала, что она настоящая поклонница Селин Дион, когда пришла на ее концерт в фанатской майке, сообщает Daily Mail.
Вместе с друзьями, среди которых был британский певец Сэм Смит, актриса подпевала песням канадской исполнительницы в лондонском Гайд-парке.
Да и оделись поклонники певицы предельно просто: в джинсы, футболки с надписью "Kween Céline 2019" и фотопринтом.
Селин Дион впервые выступала в Гайд-парке, из-за чего очень волновалась. Но судя по восторженной реакции зрителей, в числе которых была Марго Робби и ее друзья, шоу удалось.