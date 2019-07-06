Марго Робби доказала на концерте Селин Дион, что она такая же, как все

Публикация от Sam Smith (@samsmith) 5 Июл 2019 в 2:55 PDT

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Вместе с друзьями, среди которых был британский певец Сэм Смит, актриса подпевала песням канадской исполнительницы в лондонском Гайд-парке.

Да и оделись поклонники певицы предельно просто: в джинсы, футболки с надписью "Kween Céline 2019" и фотопринтом.