В Совфеде прокомментировали ситуацию вокруг ДРСМД

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Коллективный Запад постоянно будет винить Россию во всех бедах, включая приостановку ДРСМД, Москве нужно просто делать то, что она считает правильным, заявил РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ. Автор резолюции, представитель Ирландии в ПА ОБСЕ Алан Фаррелл высказался против поправки, однако участники заседания проголосовали за ее принятие.

"Это единый фронт коллективного Запада, который выбрал путь глобальной конкуренции и глобального противостояния с Россией. Мы будем виноваты "во всем и всегда", - сказал сенатор.

По его словам, не стоит придавать этому серьёзное внимание. "Что бы мы ни ответили, все будет представлено в чёрном свете. Поэтому делать надо то, что выгодно, и то, что мы считаем правильным", - заключил он.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, резолюция по ДРСМД с антироссийской поправкой - "классический пример того, как организация, в которой большинство у стран какого-то блока (в данном случае - НАТО), дискредитируется такого рода блоковыми голосованиями и лишается возможности произвести добавленную стоимость при обсуждении той или иной проблемы".

"Этой поправкой, не имеющей под собой реальной основы, комитет не просто испортил резолюцию, но лишил ее смысла", - сказал Косачев РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).