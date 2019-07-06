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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали ситуацию вокруг ДРСМД

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Коллективный Запад постоянно будет винить Россию во всех бедах, включая приостановку ДРСМД, Москве нужно просто делать то, что она считает правильным, заявил РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ. Автор резолюции, представитель Ирландии в ПА ОБСЕ Алан Фаррелл высказался против поправки, однако участники заседания проголосовали за ее принятие.
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"Это единый фронт коллективного Запада, который выбрал путь глобальной конкуренции и глобального противостояния с Россией. Мы будем виноваты "во всем и всегда", - сказал сенатор.
По его словам, не стоит придавать этому серьёзное внимание. "Что бы мы ни ответили, все будет представлено в чёрном свете. Поэтому делать надо то, что выгодно, и то, что мы считаем правильным", - заключил он.
По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, резолюция по ДРСМД с антироссийской поправкой - "классический пример того, как организация, в которой большинство у стран какого-то блока (в данном случае - НАТО), дискредитируется такого рода блоковыми голосованиями и лишается возможности произвести добавленную стоимость при обсуждении той или иной проблемы".
"Этой поправкой, не имеющей под собой реальной основы, комитет не просто испортил резолюцию, но лишил ее смысла", - сказал Косачев РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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