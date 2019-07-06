Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T17:26Z
https://ria.ru/20190706/1556275020.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Индии восемь человек погибли в ДТП с грузовиком

Вчера, 17:26
357
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Восемь человек погибли, еще двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с едущим на большой скорости грузовиком в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает газета Times of India со ссылкой на полицию.
Уточняется, что авария произошла в субботу утром в районе Аурайя.
"Авария произошла около 6.30 утра (4.00 мск) …, когда водитель темпо (микроавтобуса – ред.) попытался обогнать другой темпо и столкнулся с грузовиком, который ехал навстречу", - приводит газета слова суперинтенданта местного полицейского участка.
Она добавила, что восемь пассажиров микроавтобуса погибли на месте, двое других получили серьезные ранения и вскоре были отправлены в местную больницу.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Проводится дальнейшее расследование. Правоохранительные органы ведут поиски скрывшегося водителя грузовика.
Журнал India Today отмечает, что пятеро погибших были учителями, которые направлялись в школу.
000202
Обсудить 0
Уттар-ПрадешИндияПроисшествия
Рекомендуем
Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете Летающая Лаборатория
Конюхов хочет пролететь от Москвы до Камчатки на экспериментальном самолете
РИА
Новости
СМИ: в Японии три человека пострадали при пожаре на складе
Число погибших при обстреле рынка в Афганистане увеличилось до 14
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана
Лента
новостей
В Польше три человека погибли при взрыве газа в жилом доме
Лодка с мигрантами в Средиземном море. Архивное фото
Береговая охрана Туниса обнаружила 13 тел погибших мигрантов из Африки
Опубликовано видео с места взрыва во Флориде
Опубликовано видео с места взрыва во Флориде
В Афганистане девять сотрудников сил безопасности погибли при атаке талибов
В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
В Лондоне судно врезалось в Вестминстерский мост
Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали ситуацию вокруг ДРСМД
В Приамурье внедорожник столкнулся с двумя поездами на переезде
Человек погиб при пожаре во французском Пуатье, пишут СМИ
Последствия подтопления в Иркутской области
В Приангарье 11 человек остаются пропавшими без вести после паводка
В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Лента новостейМолния