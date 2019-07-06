В Индии восемь человек погибли в ДТП с грузовиком

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Восемь человек погибли, еще двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с едущим на большой скорости грузовиком в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает газета Times of India со ссылкой на полицию.
Уточняется, что авария произошла в субботу утром в районе Аурайя.
"Авария произошла около 6.30 утра (4.00 мск) …, когда водитель темпо (микроавтобуса – ред.) попытался обогнать другой темпо и столкнулся с грузовиком, который ехал навстречу", - приводит газета слова суперинтенданта местного полицейского участка.
Она добавила, что восемь пассажиров микроавтобуса погибли на месте, двое других получили серьезные ранения и вскоре были отправлены в местную больницу.
Проводится дальнейшее расследование. Правоохранительные органы ведут поиски скрывшегося водителя грузовика.
Журнал India Today отмечает, что пятеро погибших были учителями, которые направлялись в школу.