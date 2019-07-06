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РИА Новости
Медиавойны

Корреспондента Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

Вчера, 17:21
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая состоится в Лондоне 10—11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik и не объяснили почему.

"Спасибо за ваш интерес как представителя СМИ в освещении Global Conference for Media Freedom. К сожалению, ваша заявка на аккредитацию не была удовлетворена в связи с причиной, представленной ниже: рекомендация Дженни", — говорилось в письме команды, которая занимается аккредитацией.

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5 июля, 20:30
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Организаторы рекомендовали журналисту обновить и повторно подать заявку. Корреспондент проверил ее, а также попросил организаторов пояснить, что означает "рекомендация Дженни". В ответ ему сообщили, что передали его просьбу руководству и "ждут дополнительной информации", а также пообещали связаться в максимально короткие сроки.
Через некоторое время корреспондент Sputnik связался с командой, занимающейся аккредитацией, по телефону, но они не смогли объяснить ему ни значение фразы, ни причину, по которой его заявку отклонили. В письме, пришедшем на электронную почту, также говорилось, что заявка "не может быть удовлетворена", но причина этого решения не указывалась. Журналист агентства направил запрос на получение официального объяснения, но ответа пока не было.
Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканалу также отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы. По ее словам, ответственные за аккредитацию сотрудники сообщили, что свободных мест для прессы уже не осталось. Российское посольство в Лондоне заявило, что считает такое решение дискриминацией со стороны британского МИД.
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МедиавойныRTМаргарита СимоньянВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
а кто-то еще верит в свободу слова в СМИ? :)))))) там конференция не о свободе прессы, а о технологиях искажения информации в прессе! поэтому и не пустили...
6 июля, 18:00
wwiking7000
2101003
так выглядит свобода слова по Британски
6 июля, 17:38
Earl Grey
1700103
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