В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) задержал мужчину, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения, в районе Патриарших прудов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.

"По словам очевидцев, гражданин занимался вымогательством, выписывая водителям штрафы за неправильную парковку прямо на месте. Афериста обнаружил инспектор МАДИ, который патрулировал территорию в районе Патриарших прудов. Он увидел человека в куртке со светоотражающими элементами, на спине которой была аббревиатура ЦОДД", - рассказала Дыгало.

По её словам, на просьбу сотрудника МАДИ представиться, злоумышленник сообщил, что работает с ГИБДД и МАДИ и предъявил поддельное удостоверение. Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.