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РИА Новости

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Вчера, 17:12
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) задержал мужчину, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения, в районе Патриарших прудов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.
"По словам очевидцев, гражданин занимался вымогательством, выписывая водителям штрафы за неправильную парковку прямо на месте. Афериста обнаружил инспектор МАДИ, который патрулировал территорию в районе Патриарших прудов. Он увидел человека в куртке со светоотражающими элементами, на спине которой была аббревиатура ЦОДД", - рассказала Дыгало.
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По её словам, на просьбу сотрудника МАДИ представиться, злоумышленник сообщил, что работает с ГИБДД и МАДИ и предъявил поддельное удостоверение. Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
"Напомним, патрулирующие улицы инспекторы могут выписать водителю лишь протокол об административном правонарушении. Они не имеют права принимать денежные средства. О подобных случаях просим незамедлительно сообщать в полицию", - подчеркнула пресс-секретарь.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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