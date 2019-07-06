У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. У капитана катера, затонувшего в Черном море в районе поселка Джубга, не было лицензии на перевозку пассажиров, сообщил РИА Новости заместитель Южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

Кроме того, он не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

В связи с этим прокуратура возбудила дела об административном нарушении, а также проверяет соблюдение требований безопасности базой для стоянки судов и службой капитана порта.

По словам Козлова, следствие рассматривает перегруз катера как основную версию крушения.