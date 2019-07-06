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РИА Новости

Россия может проголосовать против итоговой декларации ПА ОБСЕ

Вчера, 16:56
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ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Делегация России будет голосовать против итоговой декларации ПА ОБСЕ в случае поддержки антироссийских резолюций, заявил журналистам глава делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Ранее в субботу Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и Россию урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путем переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на Россию.
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В настоящее время комитет обсуждает резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Ранее ПА ОБСЕ включила в повестку работы две антироссийские резолюции под авторством украинских и грузинских парламентариев, несмотря на возражения российской стороны.

"В любом случае, для того чтобы принять итоговую декларацию, нужно, чтобы были одобрены резолюции. Пока абсолютно понятно, что они будут продавливать большинством и украинскую, и грузинскую резолюции. Мы будем возражать. И в случае, если они будут комитетом приняты, мы будем против декларации итоговой", — сказал Толстой журналистам.

Автором проекта резолюции "Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей" является украинский депутат Артур Герасимов. Он предлагает осудить "продолжающуюся незаконную оккупацию и попытку аннексии Крыма Российской Федерацией" и настоятельно призывает Россию отменить их, "вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть его под контроль правительства Украины".
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Автором проекта резолюции "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузии и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия" является грузинский парламентарий София Кацарава. Проектом этой резолюции предлагается осудить "деградацию обстановки в области безопасности, прав человека и гуманитарного положения дел на оккупированных территориях Грузии в связи с незаконными действиями РФ, включая активное наращивание военного присутствия и интенсивности военных учений, возведение колючих ленточных заграждений и искусственных барьеров вдоль линии оккупации, дискриминацию по этническому признаку проживающего в Абхазии, Грузии и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия грузинского населения".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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