Шредер обвинил Трампа в попытке превратить друзей в приспешников

Он добавил, что Трамп "пытается диктовать друзьям и союзникам, что они должны и могут делать в политическом и экономическом плане", "он хочет не партнеров, но приспешников".

Особенно возмущен Шредер поведением посла США в Германии Ричарда Гренеля, который позволяет себе "публично критиковать немецкий оборонный бюджет или атаковать автопром". По словам экс-канцлера, он хотел бы услышать от правительства Германии, что это посла не касается, "ведь мы же не банановая республика".