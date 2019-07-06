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РИА Новости

Шредер обвинил Трампа в попытке превратить друзей в приспешников

Вчера, 16:42
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер
© РИА Новости / Илья Питалев
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Герхард Шредер. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 июл — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер обвинил американского президента Дональда Трампа в попытке превратить друзей в приспешников.
"Под флагом свободы и рыночной экономики он преднамеренно разрушает основанную на правилах мировую экономическую систему", — сказал 75-летний Шредер в интервью Handelsblatt.
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Он добавил, что Трамп "пытается диктовать друзьям и союзникам, что они должны и могут делать в политическом и экономическом плане", "он хочет не партнеров, но приспешников".
Особенно возмущен Шредер поведением посла США в Германии Ричарда Гренеля, который позволяет себе "публично критиковать немецкий оборонный бюджет или атаковать автопром". По словам экс-канцлера, он хотел бы услышать от правительства Германии, что это посла не касается, "ведь мы же не банановая республика".
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Дональд ТрампГерхард ШредерГерманияСШАВ мире
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