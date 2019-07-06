Рогозин предложил решать споры "Роскосмоса" и Минобороны в особом порядке

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Споры между "Роскосмосом", Минобороны РФ и предприятиями, выполняющими госзаказ, должны решаться в особом порядке, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин при посещении оборонного предприятия "Красмаш".

"Я поставил вопрос перед председателем правительства. Если не менять закон, надо найти иные возможности. Либо это досудебные решения ... Скорее всего, это коллегия военно-промышленной комиссии в части военных заказов. Она способна принимать такие решения. Либо это отсрочка этих штрафов на потом – на 20-30 лет. Это в случае, если мы понимаем, что предприятие незаслуженно наказано", - сказал Рогозин.

Он привел в пример ситуацию, когда предприятия не выполняют требования контракта из-за санкций. При этом "Роскосмос" или Минобороны, если они являлись заказчиком, вынуждены подавать в суд и штрафовать предприятия.