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РИА Новости

Рогозин предложил решать споры "Роскосмоса" и Минобороны в особом порядке

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Споры между "Роскосмосом", Минобороны РФ и предприятиями, выполняющими госзаказ, должны решаться в особом порядке, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин при посещении оборонного предприятия "Красмаш".
"Я поставил вопрос перед председателем правительства. Если не менять закон, надо найти иные возможности. Либо это досудебные решения ... Скорее всего, это коллегия военно-промышленной комиссии в части военных заказов. Она способна принимать такие решения. Либо это отсрочка этих штрафов на потом – на 20-30 лет. Это в случае, если мы понимаем, что предприятие незаслуженно наказано", - сказал Рогозин.
Логотип корпорации Роскосмос
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Он привел в пример ситуацию, когда предприятия не выполняют требования контракта из-за санкций. При этом "Роскосмос" или Минобороны, если они являлись заказчиком, вынуждены подавать в суд и штрафовать предприятия.
Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании более 6,8 миллиарда рублей с производителя спутников АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (Красноярский край). Иск поступил в арбитраж 2 июля, к производству он пока не принят, основания исковых требований и другие подробности в материалах суда на данный момент не указаны.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосМинистерство обороны РФДмитрий Рогозин
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