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РИА Новости

В Приангарье 11 человек остаются пропавшими без вести после паводка

Вчера, 16:32
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в Иркутской области
Последствия подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек остаются без вести пропавшими после крупного наводнения в Иркутской области, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
Утром в субботу замглавы МЧС сообщал о 13 пропавших.
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"Числятся без вести пропавшими 11 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели продолжают поиски. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены более 4,3 тысячи человек и 729 единиц техники, в том числе 75 плавсредств и восемь воздушных судов.
Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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