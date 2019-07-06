В Приангарье 11 человек остаются пропавшими без вести после паводка

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек остаются без вести пропавшими после крупного наводнения в Иркутской области, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

Утром в субботу замглавы МЧС сообщал о 13 пропавших.

"Числятся без вести пропавшими 11 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели продолжают поиски. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены более 4,3 тысячи человек и 729 единиц техники, в том числе 75 плавсредств и восемь воздушных судов.