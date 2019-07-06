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РИА Новости

В двух округах Калифорнии ввели режим ЧС после второго землетрясения

Вчера, 16:29
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© AP Photo / Matt HartmanПострадавший в результате землетрясения дом в городе Риджкрест, Калифорния, США. 4 июля 2019
Пострадавший в результате землетрясения дом в городе Риджкрест, Калифорния, США. 4 июля 2019
© AP Photo / Matt Hartman
Пострадавший в результате землетрясения дом в городе Риджкрест, Калифорния, США. 4 июля 2019
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом после сильного землетрясения в субботу объявил режим ЧС в округе штата Сан-Бернардино, ранее он уже был введен в округе Керн.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 3.19 UTC (6.19 мск) на юге Калифорнии. В результате около 200 тысяч жителей остались без электричества, несколько человек пострадали. Это уже второе сильное землетрясение на юге штата за неделю. В четверг землетрясение магнитудой 6,6 было зарегистрировано в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.
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"Я, Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния, в соответствии с полномочиями, возложенными на меня конституцией штата и уставами... настоящим объявляю чрезвычайную ситуацию в округе Сан-Бернардино", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства штата.
Сан-Бернардино является пятым по численности населения округом в Калифорнии после Лос-Анджелеса (около 10 миллионов человек), Оринджа и Сан-Диего (чуть более 3 миллионов человек в каждом), а также Риверсайда (более 2 миллионов). В Сан-Бернардино проживает около 2 миллионов человек.
Ранее режим ЧС уже был введен в другом калифорнийском округе Керн с населением около 800 тысяч человек. Всего в Калифорнии 58 округов.
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