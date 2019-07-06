Российская делегация в ОБСЕ предложила разработать закон, осуждающий нацизм

"Может быть, нам стоит выйти на обсуждение какого-то наднационального проекта, может быть, модельного закона, который дал бы возможность бороться и подойти в едином ключе к этой проблематике нашим странам. Чтобы у нас был один понятийный аппарат, чтобы у нас был один подход к этим проявлениям и чтобы это действительно в наших странах шло в рамках, в том числе, уголовного законодательства, если такие факты имеют место быть", - сказал член делегации РФ, депутат Госдумы Артём Туров, выступая на круглом столе.