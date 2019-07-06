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РИА Новости

Российская делегация в ОБСЕ предложила разработать закон, осуждающий нацизм

Вчера, 16:23
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ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ предложила разработать модельный закон, прописывающий единый подход к оценке нацизма и предусматривающий уголовную ответственность за приверженность к таким идеям.
В субботу на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоялся круглый стол, посвящённый теме неонацизма. Организатором мероприятия выступила российская сторона. Круглый стол стал первым за последние несколько лет мероприятием, организованным российской делегацией на полях ПА ОБСЕ.
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"Может быть, нам стоит выйти на обсуждение какого-то наднационального проекта, может быть, модельного закона, который дал бы возможность бороться и подойти в едином ключе к этой проблематике нашим странам. Чтобы у нас был один понятийный аппарат, чтобы у нас был один подход к этим проявлениям и чтобы это действительно в наших странах шло в рамках, в том числе, уголовного законодательства, если такие факты имеют место быть", - сказал член делегации РФ, депутат Госдумы Артём Туров, выступая на круглом столе.
Он отметил, что это стало бы продолжением резолюции "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", которую РФ вынесет на обсуждение ПА ОБСЕ. Резолюция предлагает осудить распространение неонацистских идеологий и активно противодействовать актам героизации нацистского движения.
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ОБСЕРоссияБезопасностьВ мире
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