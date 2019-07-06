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РИА Новости

Европейский регулятор обнаружил проблему в Boeing 737 MAX, сообщил источник

Вчера, 16:23
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CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8Самолет Boeing-737 Max
Самолет Boeing-737 Max
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
Самолет Boeing-737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) направило Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и компании Boeing список из пяти проблем, которые необходимо устранить до возвращения самолетов Boeing 737 MAX в эксплуатацию, одна из них связана с функционированием автопилота, о чем не сообщалось ранее, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Сообщается, что среди проблем данной модели самолета EASA называет неполадки с триммером, неисправность угла атаки, несоответствующая подготовка пилотов и риски, связанные с программным обеспечением. При этом европейский регулятор сообщил также о новой неисправности, связанной с невозможностью отключить автопилот в чрезвычайных ситуациях. По данным агентства, это может привести к неспособности пилотов взять на себя управления до того, как самолет начнет терять высоту.
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Управление гражданской авиации отказалось комментировать данную информацию, заявив, что продолжает работать с авиавластями над проверкой сертификационных документов Boeing 737 MAX. Компания Boeing также заявила, что продолжает сотрудничать с регуляторами и предоставлять необходимую информацию для возвращения самолетов данной модели в эксплуатацию.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
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После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA)Boeing 737The Boeing CompanyСШАВ мире
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