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РИА Новости

Пушков ответил на предложение Столтенберга "спасти" ДРСМД

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).
Накануне Столтенберг предложил России избавиться от ракет 9М729, чтобы "спасти" ДРСМД. Он привел в пример 1987 год, когда советское руководство смогло уничтожить крылатые ракеты и ракеты среднего радиуса действия за несколько недель. В НАТО неоднократно заявляли, что 9М729 якобы нарушают условия договора, но Москва подчеркивала, что они не разрабатывались и не испытывались на запрещенную дальность.
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Пушков считает заявление Столтенберга отговоркой. Парламентарий также выразил мнение, что генсек НАТО подыгрывает тем, кто ищет предлог для выхода из ДРСМД.
"А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе?" — написал он в твиттере.

Договор о РСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.
По условиям соглашения стороны брали на себя обязательство уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, подпадающие под ограничения, и не должны были производить, испытывать и размещать их в дальнейшем.
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СССР ликвидировал свои ракеты методом подрыва (полное уничтожение), а 72 ракеты "Пионер" — методом пуска с полевых позиций. Ликвидация американских ракет "Першинг" проводилась методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые затем использовались при производстве ракет-мишеней средней дальности.
Всего советская сторона уничтожила 1846 ракетных комплексов, а американская — на тысячу меньше.

Прекращение договора

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. Американский лидер объяснил это решение тем, что Россия якобы не соблюдает свои обязательства, однако доказательства нарушений договора не представил.
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Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы она "вернулась к выполнению" условий договора, в том числе отказалась от ракеты 9М729. В Москве эти обвинения назвали голословными и вслед за США объявили о приостановке соблюдения договора.
На этой неделе президент Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.
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НАТОАлексей ПушковРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Столтенберг сам то верит себе? В РФ к НАТО много вопросов по соблюдении договорённостей. Господа не только подвинули к России свои войска, но и устраивают не игрушечные войнушки у границы страны. Вам показали эту ракету? Вам дали её ТТД? Ни каких нарушений нет. Генерал чужой страны не в праве указывать государству, сломавшему шею фашизму, как вести политическую битву с манипуляторами.
6 июля, 17:31
bbwa
2000000
Там в МИДе есть комментаторша.И расскажет,и спляшет
6 июля, 17:35
Олег 84
2000017
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