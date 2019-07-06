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РИА Новости

В Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией

Вчера, 16:09
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ТБИЛИСИ, 6 июл – РИА Новости. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны России заявила, что прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут стране на пользу.
"Чем сильнее мы будем экономически, чем больше будет стран, с которыми мы будем вести экономические, прагматичные отношения, в том числе Россия, чем больше довольных туристов, уехав, повезут с собой информацию о реальной Грузии, тем лучше для нас, так как мы выбрали решение конфликта мирным путем и это является частью повестки дня мирного урегулирования", - заявила министр в ходе встречи с фермерами и представителями туризма, ее слова приводит пресс-служба министерства.
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По словам министра, особенно важным является иметь нормальные отношения между народами и принимать больше туристов, в том числе из России.
"Турист из России, кроме того, что тратит в Грузии деньги и вносит вклад в нашу экономику, имеет и дополнительное значение – это человек, который несет достоверную, реальную информацию о нашей стране", - заявила Турнава.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.
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По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что страну в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан РФ, поступления составили 2 миллиарда лари (около 710 миллионов долларов).
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Протесты в ГрузииРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Что то быстро у них в животах заурчало и отдало в мозг )))))
6 июля, 16:24
Тов Сухов
4040000
А до этого они не знали, что посеешь то и пожнёшь ,пусть президент сказавший враг, и оккупант возьмёт эти слова обратно а мы посмотрим.
6 июля, 17:31
Александр Заикин
4300000
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