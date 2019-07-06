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РИА Новости

Ситуацию с выдачей багажа в Шереметьево должны стабилизировать к 15 августа

Вчера, 16:05
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту "Шереметьево" должна быть стабилизирована к 15 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха.
"Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации - до 15 августа", – процитировали в пресс-службе министра.
Самолет в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Вчера, 04:36
"Шереметьево Хэндлинг" возглавит замгендиректора аэропорта, пишет "Ъ"
Кроме того, до 10 июля "Шереметьево" проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации. В пресс-службе отметили, что Дитрих 6 июля провел совещание по этой проблеме, на котором отметил неполноценную проработку всех процессов при передаче функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг". "Недостаточно подробно была регламентирована часть технологических процессов, не на должном уровне организована работа с персоналом", - говорится в сообщении.
Для стабилизации ситуации ведется работа по перераспределению слотов для авиакомпаний, осуществляющих рейсы в "Шереметьево". Речь идет о пиковых нагрузках в период с 18.00 до 20.00. "Перераспределяем слоты именно с этого периода времени. Четыре рейса "Аэрофлота" перенаправляем из терминала D в другие терминалы. Четыре рейса авиакомпании "Икар", четыре - "Северный ветер". Всего 12 рейсов. Общее количество пассажиров, которые будут перераспределены, - 1157 человек. Около 1,2 тысячи мест багажа может быть обработано в другое время, что снимет часть пиковых нагрузок", - процитировали в пресс-службе министра.
Зона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево
30 июня, 21:35
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Кроме того, ведется перераспределение багажа в терминал E. Это порядка 300 мест, проходящих не через терминал D. Среди предпринимаемых мер - усиление подразделения по обработке трансферного багажа. Дополнительно добавлено около 30 звеньев этой системы. За счет такой меры экономия времени на обработку багажа составит от 10% до 15%.
Также разработано семь конкретных мероприятий технического характера для оптимизации работы самой багажной системы. Они проходят этап внедрения. За счет их реализации рост пропускной способности багажной системы составит порядка 17%. Ведется дополнительный набор персонала. Для полной комплектации штата в плане на прием на работу сейчас находится порядка 400 человек.
В начале июня в "Шереметьево" наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа , если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки. В конце прошлой недели газета "Ведомости" сообщила, что в "Шереметьево" снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9 тысяч единиц) не было отправлено по назначению. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани, порядка 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в "Шереметьево" из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура в пятницу сообщила, что ряд руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг" уволены из-за задержек с выдачей багажа в аэропорту, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.
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Шереметьево (аэропорт)Общество
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