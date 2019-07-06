В Госдуме прокомментировали концепцию США по противодействию России

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Представленная главой агентства по международному развитию США Марком Грином странам-партнерам Штатов концепция противодействия Кремлю, которую МИД РФ назвал инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки, направлена на лоббирование американских интересов за счет антироссийских настроений, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин 4 и 5 июля обсудил с представителями "Большой семерки" в Париже документ "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (CMKI), который "является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов". В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость. В качестве примеров несколько раз называются Молдавия и Украина.

В МИД РФ в ответ заявили, что эта концепция является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки, она нацелена на дальнейшее разрушение отношений России и США и исключает их нормализацию, а термин "противодействие" неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход.

"Это заявление направлено на лоббирование интересов тех элит американских и других членов НАТО, которые зарабатывают на торговле оружием, которые зарабатывают на каких-то IT-технологиях. В результате подобных заявлений появляются какие-то программы, а эти программы требуют финансирования", - сказал РИА Новости Шерин.

Парламентарий добавил, что за 2017-2018 годы объем продаж вооружения США увеличилось более чем на 10 миллиардов долларов. "Это, конечно же, является следствием той истерии, которая вокруг Российской Федерации происходит", - пояснил депутат.

В марте Грин сообщал, что США предложат механизм противодействия влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии. Грин также призывал страны-партнеры задуматься о том, стоит ли принимать помощь со стороны России и Китая, заявив, что они стремятся подорвать уверенность в демократии и свободной рыночной экономике. Чуть ранее госдепартамент распространил сообщение, что на противодействие России в 2020 году в проекте бюджета предлагается выделить 661 миллион долларов.