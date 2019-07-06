В Турции в машине нашли применяемое в ядерном оружии радиоактивное вещество

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. В турецкой провинции Болу полицейские нашли в машине 18 граммов радиоактивного вещества — калифорния, который используется при производстве боеголовок для ядерного оружия. Об этом сообщила администрация провинции.
Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью остановили машину в районе лесного парка Ататюрка и обнаружили в ней 18,01 грамма калифорния.
26 марта 2018, 17:51Сказано в эфире - Радио SputnikЭксперт рассказал, при каких условиях Турция захочет иметь ядерное оружиеТурция впервые испытала баллистические ракеты собственного производства, сообщили СМИ. Эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik предположил, какими могут быть сценарии дальнейшего развития ситуации.
"Данное вещество, стоимость которого оценивается в 72 миллиона долларов, а ввоз, транспортировка и хранение которого требуют спецразрешения, было отправлено в Совет по ядерной энергии Турции для исследования", — заявила администрация.
Отмечается, что по этому делу задержаны пять человек, идет расследование.