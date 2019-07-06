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РИА Новости

Число погибших при обстреле рынка в Афганистане увеличилось до 14

Вчера, 15:50
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, еще 39 пострадали в результате попадания минометного снаряда на территорию рынка в северной провинции Афганистана Фарьяб, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление военных.
Ранее источник в силовых структурах страны сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли, более 30 получили ранения в результате попадания минометного снаряда на территории рынка в провинции Фарьяб.
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Отмечается также, что в результате атаки движения "Талибан" пострадали несколько детей. По прибытии на место происшествия, силы безопасности сразу же занялись транспортировкой в медицинские учреждения. Военнослужащие также сдали кровь, чтобы помочь пострадавшим мирным жителям.
Агентство Франс Пресс ссылается на представителя вооруженных сил Афганистана Ханифа Резайе (Hanif Rezaee), который заявил, что "14 гражданских лиц были убиты и 40, в том числе женщины и дети, были ранены". Он также добавил, что талибы пытались попасть в КПП военных рядом с рынком.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
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