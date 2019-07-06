В Калининградской области нашли тело пропавшей на пляже девочки

КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Волонтеры нашли на берегу Балтийского моря на территории национального парка "Куршская коса" тело 12-летней девочки, пропавшей на пляже в Зеленоградске Калининградской области 30 июня, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Анисимова.

Ранее в главном управлении МЧС России по Калининградской области сообщили, что в воскресенье, 30 июня, в Зеленоградске на пляже пропала 12-летняя девочка, которая отдыхала с семьей, ушла купаться и пропала из поля зрения родственников. Спустя час ребенок не вернулся, среди отдыхающих на пляже ее тоже не нашли.

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России на моторной лодке обследовали 10 квадратных километров акватории и 15 километров пляжа. Поиски продолжались ежедневно, волонтеры совместно с представителями администрации Зеленоградска, МЧС и полиции осматривали береговую линию. Следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство малолетнего).

"Волонтеры нашли в пятницу вечером тело 12-летней девочки, после безвестного исчезновения которой было возбуждено уголовное дело об убийстве, ее опознали", - сказала Анисимова.