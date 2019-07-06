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РИА Новости

В Калининградской области нашли тело пропавшей на пляже девочки

Вчера, 15:26
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Волонтеры нашли на берегу Балтийского моря на территории национального парка "Куршская коса" тело 12-летней девочки, пропавшей на пляже в Зеленоградске Калининградской области 30 июня, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Анисимова.
Ранее в главном управлении МЧС России по Калининградской области сообщили, что в воскресенье, 30 июня, в Зеленоградске на пляже пропала 12-летняя девочка, которая отдыхала с семьей, ушла купаться и пропала из поля зрения родственников. Спустя час ребенок не вернулся, среди отдыхающих на пляже ее тоже не нашли.
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Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России на моторной лодке обследовали 10 квадратных километров акватории и 15 километров пляжа. Поиски продолжались ежедневно, волонтеры совместно с представителями администрации Зеленоградска, МЧС и полиции осматривали береговую линию. Следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство малолетнего).
"Волонтеры нашли в пятницу вечером тело 12-летней девочки, после безвестного исчезновения которой было возбуждено уголовное дело об убийстве, ее опознали", - сказала Анисимова.
По данным СУСК, тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
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Следственный комитет РФКалининградская областьКалининградПроисшествия
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