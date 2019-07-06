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РИА Новости

В Кинешме водитель протащил по асфальту зацепившегося за авто полицейского

Вчера, 15:19
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БРЯНСК, 6 июл — РИА Новости. В Кинешме полицейские начали проверку после того, как местный житель зацепил участкового автомобилем и протащил его по асфальту. Об этом сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Ивановской области Владислав Радостин.
По данным полиции, инцидент произошел 5 июля на улице 50 лет ВЛКСМ, где участковый уполномоченный, лейтенант полиции, обратил внимание на автомобиль Volkswagen Polo, совершавший агрессивные маневры вблизи пешеходных переходов.
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"Участковый, выбрав подходящий момент, подошел к автомашине и попросил водителя предъявить документы. Гражданин, находившийся за рулем, требованию сотрудника полиции не подчинился и попытался уехать. При этом участковый зацепился рукой за дверь отъезжающей автомашины. Водитель продолжил движение, и автомашина протащила участкового за собой около десятка метров. В результате полицейский получил ушибы и ссадины", — сказал собеседник агентства.

Личность водителя вскоре установили — оказалось, что это 19-летний местный житель, причем водительских прав у него нет.
Материалы по этому происшествию полицейские направили в областной главк Следственного комитета для принятия процессуального решения.
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Ивановская областьПроисшествия
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