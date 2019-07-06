В Кинешме водитель протащил по асфальту зацепившегося за авто полицейского

"Участковый, выбрав подходящий момент, подошел к автомашине и попросил водителя предъявить документы. Гражданин, находившийся за рулем, требованию сотрудника полиции не подчинился и попытался уехать. При этом участковый зацепился рукой за дверь отъезжающей автомашины. Водитель продолжил движение, и автомашина протащила участкового за собой около десятка метров. В результате полицейский получил ушибы и ссадины", — сказал собеседник агентства.