В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Микроавтобус перевернулся в Воронежской области, водитель и шесть пассажиров пострадали, сообщили в ГИБДД РФ.
"На 593 километре федеральной автодороги М-4 "Дон" водитель 1986 года рождения, управляя автобусом "Мерседес Бенц Спринтер" (следовал из Москвы в Азербайджан, перевозил 12 пассажиров – граждан Азербайджана), из-за разгерметизации переднего правого колеса совершил съезд с проезжей части дороги (вправо) по ходу движения с последующим опрокидыванием", - рассказали в ГИБДД.
Травмы различной степени тяжести получили водитель и шесть пассажиров, добавили в ведомстве.