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РИА Новости
Культура

Клип Александра Реввы набрал за сутки около четырех миллионов просмотров

Вчера, 15:58
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© Фото : Официальная страница Александра Реввы в InstagramАлександр Ревва
Александр Ревва
© Фото : Официальная страница Александра Реввы в Instagram
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил клип на песню "Алкоголичка".
За сутки ролик набрал около четырех миллионов просмотров, получил больше 200 тысяч одобрительных лайков и лидирует в тренде YouTube.
"Любимыми сказками в детстве Артура Пирожкова были "Дюймовочка", "Русалочка" и "Снегурочка", а сейчас в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня - "Алкоголичка"!", - так Ревва представляет свою новую песню.
В клипе снимались Михаил Галустян, блогеры Олег Монгол, Верона (Вероника Великая) и другие. Две компании устраивают танцевальный баттл, чтобы решить, кто останется отдыхать на поляне, а кому придется уехать.
Кадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
15 июня, 15:18
Клип Little Big бьет рекорды по просмотрам на YouTube
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КультураШоу-бизнесАлександр РевваМузыкаНовости культурыМихаил Галустян
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