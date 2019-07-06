Клип Александра Реввы набрал за сутки около четырех миллионов просмотров

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил клип на песню "Алкоголичка".

За сутки ролик набрал около четырех миллионов просмотров, получил больше 200 тысяч одобрительных лайков и лидирует в тренде YouTube.

"Любимыми сказками в детстве Артура Пирожкова были "Дюймовочка", "Русалочка" и "Снегурочка", а сейчас в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня - "Алкоголичка"!", - так Ревва представляет свою новую песню.