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РИА Новости

Кузнецова: руку избитой в Ингушетии девочки, вероятно, удастся сохранить

Вчера, 14:43
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Правую кисть избитой в Ингушетии семилетней девочки, вероятно, удастся сохранить, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Вчера, 01:30
Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки

"Врач клиники Рошаля Валерий Афанасьевич Митиш, гениальный хирург, консультировал докторов в реанимации, что нужно делать, как нужно делать. В шесть утра у меня было самое радостное событие, что ручка розовая, скорее всего, удастся кисть сохранить", — сказала Кузнецова в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, у ребенка "живого места не было". Врачи сообщили, что травмы были получены в разное время. Она отметила, что ребенок около года был "вне ведения системы", про родителей также было ничего не известно.

"Сначала я задавала себе вопросы: почему почти год — ни звонка, ни сообщения, ни информации. А потом подумала, что, скорее всего, семьи даже представить не могли, что подобного рода события могут с ребенком происходить", — отметила омбудсмен.

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил ранее, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК России, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
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Анна КузнецоваЛеонид РошальИнгушетияОбщество
Популярные комментарии
И это называется девочка воспитывалась у существа под названием "тётя". которую даже зверем нельзя назвать, чтобы не обидеть зверей. Эту "тётю" нужно возить по Ингушетии в клетке и закидывать камнями, изуверка, живого места на ребёнке не оставила.
6 июля, 15:11
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