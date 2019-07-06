Кузнецова: руку избитой в Ингушетии девочки, вероятно, удастся сохранить

ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Правую кисть избитой в Ингушетии семилетней девочки, вероятно, удастся сохранить, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

"Врач клиники Рошаля Валерий Афанасьевич Митиш, гениальный хирург, консультировал докторов в реанимации, что нужно делать, как нужно делать. В шесть утра у меня было самое радостное событие, что ручка розовая, скорее всего, удастся кисть сохранить", — сказала Кузнецова в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, у ребенка "живого места не было". Врачи сообщили, что травмы были получены в разное время. Она отметила, что ребенок около года был "вне ведения системы", про родителей также было ничего не известно.

"Сначала я задавала себе вопросы: почему почти год — ни звонка, ни сообщения, ни информации. А потом подумала, что, скорее всего, семьи даже представить не могли, что подобного рода события могут с ребенком происходить", — отметила омбудсмен.