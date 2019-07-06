Игрок "Сборной РУДН" прокомментировал выдвижение Тарбаева в сенаторы

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев готов двигаться по политической карьерной лестнице максимально высоко. Об этом "Говорит Москва" рассказал еще один игрок команды Арарат Кещян.
"Ему это всегда было интересно <…> Сангаджи Тарбаев он умница, он всегда двигался в этом направлении и, думаю, будет двигаться, пока не упрётся в какие-то грязные подковёрные игры и не отойдёт от этих дел", — отметил Кещян.
Артист отказался проводить параллели между карьерой Тарбаева и историей капитана команды КВН "95-й квартал" Владимира Зеленского, ставшего президентом Украины.
Ранее стало известно, что Тарбаева выдвинут в сенаторы от Калмыкии.
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