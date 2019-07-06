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РИА Новости

Игрок "Сборной РУДН" прокомментировал выдвижение Тарбаева в сенаторы

Вчера, 14:27
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© РИА Новости . Сергей ЧерныхПредседатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
© РИА Новости . Сергей Черных
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев готов двигаться по политической карьерной лестнице максимально высоко. Об этом "Говорит Москва" рассказал еще один игрок команды Арарат Кещян.
"Ему это всегда было интересно <…> Сангаджи Тарбаев он умница, он всегда двигался в этом направлении и, думаю, будет двигаться, пока не упрётся в какие-то грязные подковёрные игры и не отойдёт от этих дел", — отметил Кещян.
Артист отказался проводить параллели между карьерой Тарбаева и историей капитана команды КВН "95-й квартал" Владимира Зеленского, ставшего президентом Украины.
Ранее стало известно, что Тарбаева выдвинут в сенаторы от Калмыкии.
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КВНКалмыкияОбществоПолитика
Популярные комментарии
Сангаджи - умница, Зеленский и рядом не стоял. Побольше таких молодых и умных в СовФеде, может и дело наладится.
6 июля, 14:58
Boris-ded30 Ивашкович
1000006
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