Игрок "Сборной РУДН" прокомментировал выдвижение Тарбаева в сенаторы

"Ему это всегда было интересно <…> Сангаджи Тарбаев он умница, он всегда двигался в этом направлении и, думаю, будет двигаться, пока не упрётся в какие-то грязные подковёрные игры и не отойдёт от этих дел", — отметил Кещян.