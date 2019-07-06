Женщина получила ранения при обстреле в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела в пункте пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил в субботу и.о. главы администрации подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки Иван Приходько.
"Мирный житель, раненный на КПВВ "Майорск". Сквозное пулевое ранение мягких тканей правой голени", - написал Приходько у себя в Telegram.
Он уточнил, что ранение получила женщина 1980 года рождения.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.