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РИА Новости

Женщина получила ранения при обстреле в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 14:20
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела в пункте пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил в субботу и.о. главы администрации подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки Иван Приходько.
"Мирный житель, раненный на КПВВ "Майорск". Сквозное пулевое ранение мягких тканей правой голени", - написал Приходько у себя в Telegram.
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
4 июля, 15:18
В ДНР заявили, что с приходом Зеленского ситуация в Донбассе накалилась
Он уточнил, что ранение получила женщина 1980 года рождения.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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