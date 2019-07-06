В ЛНР обвинили силовиков в минометном обстреле населенного пункта

Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019

Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019

ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Четыре дома повреждены в поселке Голубовское самопровозглашенной Луганской народной республики в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщил журналистам представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрей Соколов.

"Шестого июля ВСУ был обстрелян населенный пункт Голубовское из запрещенных минскими соглашениями 120 миллиметровых минометов",- сказал Соколов.

Уточняется, что в ходе обстрела повреждения получили четыре домостроения. Повреждены кровля, несущие стены, перекрытия и остекление.