В ЛНР обвинили силовиков в минометном обстреле населенного пункта

ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Четыре дома повреждены в поселке Голубовское самопровозглашенной Луганской народной республики в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщил журналистам представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрей Соколов.
"Шестого июля ВСУ был обстрелян населенный пункт Голубовское из запрещенных минскими соглашениями 120 миллиметровых минометов",- сказал Соколов.
Уточняется, что в ходе обстрела повреждения получили четыре домостроения. Повреждены кровля, несущие стены, перекрытия и остекление.
В одном из домов находилась женщина с двумя детьми. Никто не пострадал.