Лучший друг Адель развеял слухи о ее романе

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Британскую певицу Адель засняли в лондонском Гайд-парке, когда она шла с неким Полом Дрейтоном, держась с ним за руки. В Сети сразу начали обсуждать новый роман обладательницы премии "Оскар", сообщает The Sun.
Adele’s new man is well fit 😍 pic.twitter.com/FwRotQh59V— Alan Carr (@AlanCarr) 6 июля 2019 г.
Однако сплетники ошиблись. Пол Дрейтон оказался мужем близкого друга Адель комика Алана Карра. С парой певица поддерживает дружеские отношения и даже организовывала их свадьбу.
"Новый мужчина Адель ей очень подходит", — пошутил Алан Карр в твиттере.
Поклонники ждут добрых новостей о личной жизни Адель с тех пор, как 31-летняя исполнительница объявила о том, что рассталась с мужем Саймоном Конекки после двух лет брака. У них есть шестилетний сын Анджело.
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