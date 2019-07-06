Лучший друг Адель развеял слухи о ее романе

Однако сплетники ошиблись. Пол Дрейтон оказался мужем близкого друга Адель комика Алана Карра. С парой певица поддерживает дружеские отношения и даже организовывала их свадьбу.

Поклонники ждут добрых новостей о личной жизни Адель с тех пор, как 31-летняя исполнительница объявила о том, что рассталась с мужем Саймоном Конекки после двух лет брака. У них есть шестилетний сын Анджело.