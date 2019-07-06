Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T14:50Z
https://ria.ru/20190706/1556271833.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150924/09/1509240964_0:0:2154:1212_1036x0_80_0_0_c296267c99acd8360c22777837f7df0f.jpg
РИА Новости
Культура

Лучший друг Адель развеял слухи о ее романе

Вчера, 14:50
1312
© AFP 2019 / Robyn BeckПевица Адель на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
Певица Адель на церемонии вручения музыкальной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© AFP 2019 / Robyn Beck
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Британскую певицу Адель засняли в лондонском Гайд-парке, когда она шла с неким Полом Дрейтоном, держась с ним за руки. В Сети сразу начали обсуждать новый роман обладательницы премии "Оскар", сообщает The Sun.
Однако сплетники ошиблись. Пол Дрейтон оказался мужем близкого друга Адель комика Алана Карра. С парой певица поддерживает дружеские отношения и даже организовывала их свадьбу.
"Новый мужчина Адель ей очень подходит", — пошутил Алан Карр в твиттере.
Поклонники ждут добрых новостей о личной жизни Адель с тех пор, как 31-летняя исполнительница объявила о том, что рассталась с мужем Саймоном Конекки после двух лет брака. У них есть шестилетний сын Анджело.
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
17 июня, 22:16
Адель оказалась фанаткой группы Spice Girls
011000
КультураНовости культурыШоу-бизнесАдель Эдкинс
Рекомендуем
В Калининградской области нашли тело пропавшей на пляже девочки
РИА
Новости
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Представители ОБСЕ
В Донбассе патруль ОБСЕ попал под обстрел
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук считает, что на Украине необходимо строить Европу
Лента
новостей
Американский актёр и танцор Камерон Бойс
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
Игрок "Сборной РУДН" прокомментировал выдвижение Тарбаева в сенаторы
Александр Ревва
Клип Александра Реввы набрал за сутки около четырех миллионов просмотров
Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера попало на видео
Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера попало на видео
Фрагмент створки головного обтекателя РН Союз-2, обнаруженный в Алданском районе Республики Саха
В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Макет космического корабля Федерация
Разработчик заявил о риске для экипажа при посадке "Федерации" в океане
Президент Ирана Хасан Рухани посещает АЭС в Бушере
Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
ПА ОБСЕ отклонила смягчающую антироссийские формулировки резолюции поправку
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Лента новостейМолния