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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти две тысячи беженцев

Вчера, 14:12
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Почти две тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 979 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 433 человека (женщин – 130, детей – 221), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 546 человек (женщин – 464, детей – 788), - говорится в сообщении.
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Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 14 граждан Сирии.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что за сутки восстановлены семь жилых домов и одно предприятие промышленности.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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