Матроскин превратится в мартовского кота в новой серии "Простоквашино"

"Зритель увидит, как кот Матроскин отреагировал на приход весны. Преобразившись в мартовского кота, герой круглосуточно исполняет блюзы и романсы. Как друзьям Матроскина удастся остановить затянувшийся импровизированный концерт? В то же время романтика весны затронет также и Галчонка, который в новой серии переживет романтическое увлечение", - говорится в описании.