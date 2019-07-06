Матроскин превратится в мартовского кота в новой серии "Простоквашино"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Кот Матроскин в новой серии "Возвращения в Простоквашино" поддается влиянию весны и поет романсы, а Галчонок переживает влюбленность, эпизод опубликовали на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".
Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. Семнадцатая серия носит название "Матроскин блюз".
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"Зритель увидит, как кот Матроскин отреагировал на приход весны. Преобразившись в мартовского кота, герой круглосуточно исполняет блюзы и романсы. Как друзьям Матроскина удастся остановить затянувшийся импровизированный концерт? В то же время романтика весны затронет также и Галчонка, который в новой серии переживет романтическое увлечение", - говорится в описании.
Режиссером серии стала Светлана Мардаголимова, которая принимала участие в создании сериалов "Смешарики" и "Фиксики".