Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T13:55Z
https://ria.ru/20190706/1556271575.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155627/13/1556271375_212:0:3853:2048_1036x0_80_0_0_0fa1eff13359464ff31de8ffc3e1a56c.jpg
РИА Новости
Культура

Матроскин превратится в мартовского кота в новой серии "Простоквашино"

Вчера, 13:55
3096
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Кот Матроскин в новой серии "Возвращения в Простоквашино" поддается влиянию весны и поет романсы, а Галчонок переживает влюбленность, эпизод опубликовали на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".
Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. Семнадцатая серия носит название "Матроскин блюз".
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
13 июня, 03:08
Россияне назвали любимые мультфильмы
"Зритель увидит, как кот Матроскин отреагировал на приход весны. Преобразившись в мартовского кота, герой круглосуточно исполняет блюзы и романсы. Как друзьям Матроскина удастся остановить затянувшийся импровизированный концерт? В то же время романтика весны затронет также и Галчонка, который в новой серии переживет романтическое увлечение", - говорится в описании.
Режиссером серии стала Светлана Мардаголимова, которая принимала участие в создании сериалов "Смешарики" и "Фиксики".
Новое Простоквашино, 11 серия. Скриншот видео
17 апреля, 09:00
Новое "Простоквашино": спустя 40 лет Дядя Федор все-таки влюбился
13200127
Обсудить 0
КультураКино и сериалыНовости культурыСоюзмультфильмРоссия
Рекомендуем
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Странное поведение Зеленского
Зеленский озадачил пользователей Сети необычным поведением на совещании
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Лента
новостей
Самолет Boeing-737 Max
Европейский регулятор обнаружил проблему в Boeing 737 MAX, сообщил источник
Истребитель-бомбардировщик Су-34
В Перми впервые представили истребитель Су-34 на фестивале "Крылья Пармы"
ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Сотрудник военной полиции у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек
Село Партизанское в Крыму
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Аэропорт в Канкуне, Мексика
В Мексике задержали группу россиян
Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
Игрок "Сборной РУДН" прокомментировал выдвижение Тарбаева в сенаторы
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Лента новостейМолния