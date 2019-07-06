Безработные стали второй по численности группой среди кандидатов в Раду

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что временно не работающие граждане - вторая по массовости категория среди кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
"Не хочу обидеть людей, которые временно не работают, но у меня возникает вопрос, почему вторая по массовости категория тех, кто подается на выборы, - это безработные? Из общего количества кандидатов по одномандатным округам (3 тысячи 183 человек) 842 (26,44%) – это руководители и работники предприятий, 469 – безработные (14,73%), 376 (11,81%) – субъекты предпринимательской деятельности, 117 (3,67%) – работники учебных заведений и 102 (3,67%) – пенсионеры", - сказала она в интервью изданию "Левый берег".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.