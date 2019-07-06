Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T13:38Z
https://ria.ru/20190706/1556271276.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b142dd79cc371e2d5ff0fc7c4800cc4d.jpg
РИА Новости

Безработные стали второй по численности группой среди кандидатов в Раду

Вчера, 13:38
946
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что временно не работающие граждане - вторая по массовости категория среди кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

"Не хочу обидеть людей, которые временно не работают, но у меня возникает вопрос, почему вторая по массовости категория тех, кто подается на выборы, - это безработные? Из общего количества кандидатов по одномандатным округам (3 тысячи 183 человек) 842 (26,44%) – это руководители и работники предприятий, 469 – безработные (14,73%), 376 (11,81%) – субъекты предпринимательской деятельности, 117 (3,67%) – работники учебных заведений и 102 (3,67%) – пенсионеры", - сказала она в интервью изданию "Левый берег".

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
1241000
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
Рекомендуем
ПА ОБСЕ отклонила смягчающую антироссийские формулировки резолюции поправку
РИА
Новости
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает перед участниками форума Территория смыслов в Московской области. 6 июля 2019
Эмиграция не поможет молодежи самореализоваться, считает Кириенко
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук считает, что на Украине необходимо строить Европу
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Лента
новостей
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия может стать мировым центром "мягкой силы", заявил Клинцевич
Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперт оценил слова французского экономиста о "Северном потоке — 2"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал "концепцию США противодействия России" инструментом пропаганды
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Путин и Эрдоган
Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук
ЦИК Украины отказала в регистрации 7% кандидатам на выборы в Раду
Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе
В Крыму спасли 17 туристов на каяках
Странное поведение Зеленского
Зеленский озадачил пользователей Сети необычным поведением на совещании
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
Акватория грузового порта в Одессе
Киев получил первую партию нефти из США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Лента новостейМолния