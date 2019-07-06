МИД назвал "концепцию США противодействия России" инструментом пропаганды

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разработанная в США "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с заявлениями директора агентства по международному развитию США .
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин 4 и 5 июля обсудил с представителями "Большой семерки" в Париже документ "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (CMKI), который "является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов". В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость. В качестве примеров несколько раз называются Молдавия и Украина.
"Голосом из прошлого – из эпохи "холодной войны" – прозвучало выступление в Вашингтоне руководителя американского агентства по международному развитию (АМР) Марка Грина. Он презентовал разработанную этим ведомством, входящим в структуру Государственного департамента США, "Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля", само название которой говорит о том, что АМР вовсе не нацелено на создание на мировой арене атмосферы сотрудничества, а является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки", - отметили в МИД РФ.
"Термином "противодействие" неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход. Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым "российским вмешательством" отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ. Иначе говоря, в Вашингтоне, решая свои геополитические задачи, не прочь заодно получить коммерческую выгоду", - подчеркивается в сообщении.