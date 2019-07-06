Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T13:21Z
https://ria.ru/20190706/1556271148.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_76e490d3ac3d3d88cb698c9913f0d220.jpg
РИА Новости

МИД назвал "концепцию США противодействия России" инструментом пропаганды

Вчера, 13:21
541
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разработанная в США "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с заявлениями директора агентства по международному развитию США .
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин 4 и 5 июля обсудил с представителями "Большой семерки" в Париже документ "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (CMKI), который "является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов". В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость. В качестве примеров несколько раз называются Молдавия и Украина.
Президент РФ Владимир Путин
30 июня, 08:00
Названы бессмертные агенты Путина на Западе. Они оказались знаменитостями

"Голосом из прошлого – из эпохи "холодной войны" – прозвучало выступление в Вашингтоне руководителя американского агентства по международному развитию (АМР) Марка Грина. Он презентовал разработанную этим ведомством, входящим в структуру Государственного департамента США, "Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля", само название которой говорит о том, что АМР вовсе не нацелено на создание на мировой арене атмосферы сотрудничества, а является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки", - отметили в МИД РФ.

"Термином "противодействие" неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход. Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым "российским вмешательством" отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ. Иначе говоря, в Вашингтоне, решая свои геополитические задачи, не прочь заодно получить коммерческую выгоду", - подчеркивается в сообщении.
1300030
Обсудить 0
Агентство по международному развитию СШАМИД РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
ПА ОБСЕ отклонила смягчающую антироссийские формулировки резолюции поправку
РИА
Новости
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия может стать мировым центром "мягкой силы", заявил Клинцевич
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
В ОБСЕ обвинили Россию в "злоупотреблениях" Интерполом
Лента
новостей
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
"Роскосмос" не будет отказываться от социально важных активов
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали концепцию США по противодействию России
Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали ситуацию вокруг ДРСМД
Владимир Джабаров
Джабаров: делегация США не настроена общаться с российскими парламентариями
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук
ЦИК Украины отказала в регистрации 7% кандидатам на выборы в Раду
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает перед участниками форума Территория смыслов в Московской области. 6 июля 2019
Эмиграция не поможет молодежи самореализоваться, считает Кириенко
Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Безработные стали второй по численности группой среди кандидатов в Раду
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
В Госдуме прокомментировали концепцию США по противодействию России
Человек погиб при пожаре во французском Пуатье, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Лента новостейМолния