МИД назвал "концепцию США противодействия России" инструментом пропаганды

"Голосом из прошлого – из эпохи "холодной войны" – прозвучало выступление в Вашингтоне руководителя американского агентства по международному развитию (АМР) Марка Грина. Он презентовал разработанную этим ведомством, входящим в структуру Государственного департамента США, "Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля", само название которой говорит о том, что АМР вовсе не нацелено на создание на мировой арене атмосферы сотрудничества, а является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки", - отметили в МИД РФ.