Галкин объяснил свой высокий гонорар

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал телеканалу Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал телеканалу "Звезда" , что его творческая востребованность, в том числе, на корпоративах объясняется его профессиональным подходом к работе.

"Успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе", — пояснил юморист.

Галкин добавил, что настоящему артисту не должно быть важно, где он выступает: в огромном концертном зале, в маленьком городе, на свадьбе или дне рождения. По его словам, он часто выступает бесплатно в благотворительных целях, и в любом случае устанавливает "высокий уровень юмора или отдачи на сцене".