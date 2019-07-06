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РИА Новости

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Вчера, 13:21
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© Sputnik / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал телеканалу "Звезда", что его творческая востребованность, в том числе, на корпоративах объясняется его профессиональным подходом к работе.
"Успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе", — пояснил юморист.
Телеведущий Максим Галкин
Вчера, 08:45
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Галкин добавил, что настоящему артисту не должно быть важно, где он выступает: в огромном концертном зале, в маленьком городе, на свадьбе или дне рождения. По его словам, он часто выступает бесплатно в благотворительных целях, и в любом случае устанавливает "высокий уровень юмора или отдачи на сцене".
Ранее газета "Комсомольская правда" раскрыла гонорары юмористов за выступления на корпоративах и других частных мероприятиях. Рейтинг возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше трех с половиной миллионов рублей, за ним следуют Александр Ревва, Юлия Михалкова, Евгений Петросян и другие артисты.
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Шоу-бизнесМаксим Галкин
Популярные комментарии
Профессионализм - это хорошо, но я не стал бы платить ТАКИЕ деньги за выступление юмориста.
6 июля, 13:32
Руслан Тлеуж
7831014
Юморист на то и юморист, чтобы хорошо жить за счет простаков.
6 июля, 13:43
Владимир Ф. Быченков
51603112
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Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
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