Фильм "Маска" может вернуться на экран с женщиной в главной роли

"Я хотел бы видеть отличного комика в этой роли. Я уже даже знаю кого, но не буду пока называть ее имя. Мало ли что, нам еще нужно убедить эту прекрасную актрису. Но некоторые идеи сценария у нас уже есть", - сказал Майк Ричардсон.