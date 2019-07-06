Фильм "Маска" может вернуться на экран с женщиной в главной роли

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Американский продюсер Майк Ричардсон рассказал, что хочет переснять фильм "Маска" с женщиной в главной роли, сообщает EW.com
"Я хотел бы видеть отличного комика в этой роли. Я уже даже знаю кого, но не буду пока называть ее имя. Мало ли что, нам еще нужно убедить эту прекрасную актрису. Но некоторые идеи сценария у нас уже есть", - сказал Майк Ричардсон.
Оригинальная "Маска" вышла 25 лет назад, летом 1994 года. Фильм имел огромный успех, заработав более 351 миллиона долларов, при бюджете в 23 миллиона.
Картина прославила актера Джима Керри, который сыграл неудачливого банковского клерка Стэнли Ипкисса.