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РИА Новости
Культура

Фильм "Маска" может вернуться на экран с женщиной в главной роли

Вчера, 13:45
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© New Line Cinema (1994)Кадр из фильма "Маска"
Кадр из фильма Маска
© New Line Cinema (1994)
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Американский продюсер Майк Ричардсон рассказал, что хочет переснять фильм "Маска" с женщиной в главной роли, сообщает EW.com
"Я хотел бы видеть отличного комика в этой роли. Я уже даже знаю кого, но не буду пока называть ее имя. Мало ли что, нам еще нужно убедить эту прекрасную актрису. Но некоторые идеи сценария у нас уже есть", - сказал Майк Ричардсон.
Оригинальная "Маска" вышла 25 лет назад, летом 1994 года. Фильм имел огромный успех, заработав более 351 миллиона долларов, при бюджете в 23 миллиона.
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