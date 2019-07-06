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РИА Новости

Цуканов 8 июля примет кадровое решение по обвиняемому в госизмене Воробьеву

Вчера, 13:16
20005
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов пока не принял кадрового решения по обвиняемому в государственной измене помощнику Александру Воробьеву, сообщил РИА Новости замполпреда Борис Кириллов.
"Я предполагаю, что это произойдет. Но решение примет руководитель в понедельник", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, действительно ли помощника уволят.
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
5 июля, 17:42
Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше
Накануне ФСБ сообщила о задержании Воробьева по подозрению в госизмене. Его заключили под стражу на два месяца.
Воробьев с начала 2018 года занимал пост руководителя аппарата помощника президента Николая Цуканова, а летом, после того, как Цуканов стал полпредом в УФО, был назначен его помощником.
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Николай ЦукановУральский ФОРоссияПроисшествия
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