Цуканов 8 июля примет кадровое решение по обвиняемому в госизмене Воробьеву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов пока не принял кадрового решения по обвиняемому в государственной измене помощнику Александру Воробьеву, сообщил РИА Новости замполпреда Борис Кириллов.

"Я предполагаю, что это произойдет. Но решение примет руководитель в понедельник", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, действительно ли помощника уволят.

Накануне ФСБ сообщила о задержании Воробьева по подозрению в госизмене. Его заключили под стражу на два месяца.