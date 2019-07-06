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РИА Новости

ЦИК Украины отказала в регистрации 7% кандидатам на выборы в Раду

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук. Архивное фото
КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что комиссия отказала в регистрации 6,9% кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.
"ЦИК отказала в регистрации по спискам на этих выборах 6,9% кандидатов, тогда как в 2014 году было 7,4% отказов. По одномандатным округам: в этом году – 4,5%, в 2014-м – 13,5%. Этот состав комиссии – более лояльный к кандидатам", - сказала она в интервью украинскому изданию "Левый берег".
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В общем, по ее словам, ЦИК включила в бюллетень 2 тысячи 761 кандидатов по спискам политических партий и 3 тысячи 184 – по мажоритарным округам.
"Самому старшему кандидату 82 года, самому младшему – 21", - добавила Слипачук.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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