ЦИК Украины отказала в регистрации 7% кандидатам на выборы в Раду

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что комиссия отказала в регистрации 6,9% кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.

В общем, по ее словам, ЦИК включила в бюллетень 2 тысячи 761 кандидатов по спискам политических партий и 3 тысячи 184 – по мажоритарным округам.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.