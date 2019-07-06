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РИА Новости

Россия может стать мировым центром "мягкой силы", заявил Клинцевич

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Россия может стать единым координационным центром, отвечающим за "мягкую силу", считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин 4 и 5 июля обсудил с представителями "G-7" в Париже документ "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (CMKI), сообщается на сайте агентства. В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость. В качестве примеров называются Молдавия и Украина. Чуть ранее Госдепартамент США сообщил, что на противодействие России в 2020 году в проекте бюджета предлагается выделить 661 миллион долларов.
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"По сути, концепция, которую глава агентства по международному развитию США Марк Грин обсудил с представителями "Большой семерки", откровенно направлена на продвижение американских интересов в Европе, Евразии и Центральной Азии", - сказал Клинцевич РИА Новости в субботу.
По его словам, речь идет о чисто лоббистском проекте, который упрятан в антироссийскую словесную мишуру, чтобы, как говорится, "уши не торчали".
"Так, взаимовыгодное сотрудничество России с другими странами в сфере энергетики, совместная реализация экономических проектов именуются "злонамеренным влиянием" Кремля. И все остальное в том же духе", - привел пример сенатор.
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США любыми путями пытаются снизить влияние России в мире, справедливо считая нашу страну одним из ключевых игроков на международной арене, отметил парламентарий. "Действительно, за последние 15 – 20 лет Россия значительно укрепилась и, прежде всего, в сфере оборонного строительства, что особенно волнует США", - сказал Клинцевич.
По его мнению, в этой концепции для России нет ничего нового, и как-то особо реагировать на нее Москва вряд ли будет. "В перспективе, может, только следует подумать о создании в России единого координационного центра, отвечающего за мягкую силу. За ней – будущее", - сказал законодатель
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