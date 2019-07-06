Россия может стать мировым центром "мягкой силы", заявил Клинцевич

"По сути, концепция, которую глава агентства по международному развитию США Марк Грин обсудил с представителями "Большой семерки", откровенно направлена на продвижение американских интересов в Европе, Евразии и Центральной Азии", - сказал Клинцевич РИА Новости в субботу.

По его словам, речь идет о чисто лоббистском проекте, который упрятан в антироссийскую словесную мишуру, чтобы, как говорится, "уши не торчали".

"Так, взаимовыгодное сотрудничество России с другими странами в сфере энергетики, совместная реализация экономических проектов именуются "злонамеренным влиянием" Кремля. И все остальное в том же духе", - привел пример сенатор.

США любыми путями пытаются снизить влияние России в мире, справедливо считая нашу страну одним из ключевых игроков на международной арене, отметил парламентарий. "Действительно, за последние 15 – 20 лет Россия значительно укрепилась и, прежде всего, в сфере оборонного строительства, что особенно волнует США", - сказал Клинцевич.

По его мнению, в этой концепции для России нет ничего нового, и как-то особо реагировать на нее Москва вряд ли будет. "В перспективе, может, только следует подумать о создании в России единого координационного центра, отвечающего за мягкую силу. За ней – будущее", - сказал законодатель