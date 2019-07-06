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РИА Новости

Рогозин рассказал о разработке спутника "Ангосат-2"

Вчера, 12:56
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Разрабатываемый Россией для Анголы спутник "Ангосат-2" будет превосходить вышедшего из строя предшественника, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время визита на оборонное предприятие "Красмаш".
Космический аппарат связи "Ангосат", построенный для Анголы, был запущен на орбиту в конце 2017 года. Связь со спутником была потеряна практически сразу после запуска. Аппарат был застрахован на 121 миллион долларов при стоимости в 252 миллиона долларов, страховщиками выступили "ВТБ Страхование" и "Согаз" с долями 50 на 50. Взамен потерянного аппарата Россия обещала за свой счет построить новый спутник.
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"Сам аппарат доработан, но в переговорах с партнером стали возникать новые пожелания, требования. Потому аппарат "Ангосат-2", которые делается сейчас, коренным образом отличается от первого аппарата. Есть вопросы взаимоотношений между РКК "Энергия" и ангольскими заказчиками, но они решаются на межправительственном уровне", - сказал Рогозин.
Он также отметил, что Россия в данный момент работает очень плотно с африканскими странами в плане сотрудничества в космической отрасли.
"В целом мы с африканскими странами работаем очень плотно. Это очень большой рынок. На этот рынок выходят все. После успеха нашей миссии с египтянами, мы надеемся, что получим дополнительный заказ. У нас хорошая технология. Она доказала свою живучесть", - отметил Рогозин.
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