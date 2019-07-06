В МИД прокомментировали концепцию США по противодействию России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Функционеры из Вашингтона стараются не допустить нормализации отношений с Москвой — так в департаменте информации и печати российского МИД прокомментировали документ под названием "Концепция противодействия злонамеренному влиянию Кремля", представленный директором американского Агентства по международному развитию (USAID) Марком Грином.

"Подобная официальная программа действий, изложенная высокопоставленным чиновником действующей администрации США, конечно, удручает. Она резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Группы двадцати" в Осаке. Очевидно, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их еще больше", — говорится в комментарии.

Дипломаты назвали выступление Грина "голосом из прошлого" — из эпохи холодной войны. Само название концепции, отмечают они, говорит о том, что USAID вовсе не нацелено на создание на мировой арене атмосферы сотрудничества, а выступает инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки.

"Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым "российским вмешательством" отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России", — заявили в МИД.

По мнению дипломатов, США при этом не прочь получить и коммерческую выгоду, заставив Европу покупать дорогой американский сжиженный газ.

При этом Москва не раз подтверждала открытость к конструктивному взаимодействию с Вашингтоном, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Однако злобная антироссийская пропаганда из Вашингтона, рвущегося к глобальному доминированию, сводит на нет эти усилия", — заключили в МИД, выразив сожаления.

Как говорится в концепции , она должна стать "продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости целевых стран и через работу, которая будет направлена против попыток Кремля подорвать деятельность ряда институтов". Авторы документа обозначили четыре приоритета: противостояние попыткам подорвать демократические институты и верховенство права; противодействие манипуляции информацией; снижение уязвимости в энергетической, а также в экономической сфере. В качестве примеров несколько раз называются Молдавия и Украина.