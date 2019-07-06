В МИД прокомментировали концепцию США по противодействию России

"Подобная официальная программа действий, изложенная высокопоставленным чиновником действующей администрации США, конечно, удручает. Она резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Группы двадцати" в Осаке. Очевидно, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их еще больше", — говорится в комментарии.
"Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым "российским вмешательством" отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России", — заявили в МИД.