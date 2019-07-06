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РИА Новости

ПА ОБСЕ отклонила смягчающую антироссийские формулировки резолюции поправку

Вчера, 12:52
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ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу отклонил поправку делегации России, смягчающую антироссийские формулировки в резолюции по Восточной Украине и Крыму.
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в пятницу начал рассматривать резолюцию, которой призывает прекратить военные действия в Восточной Украине, осуществить полный вывод крупнокалиберных орудий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин и увеличить инвестиции в усилия по разминированию. Кроме того, резолюция призывает "обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, вывод российских вооруженных сил с украинской территории и всеобъемлющее урегулирование конфликта на основе полного выполнения Минский соглашений".
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Член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее отмечал, что эта резолюция, вероятно, будет принята, но делегация России постарается смягчить поправками формулировки документа.
Поправка, внесенная Россией, предлагает исключить из резолюции текст о "деоккупации Крыма", сохранив лишь призыв к прекращению военных действий на востоке Украины.
"Предлагается в пункте 21 текст после слов "усилия по разминированию" удалить. В нем содержатся крайне сомнительные и противоречивые утверждения, которые Российская Федерация никак не разделяет. Мы в начале нашей работы на пленарном заседании слушали тут представителя Соединенных Штатов, который вспоминал о падении Берлинской стены. Так вот непризнание Ассамблеей и некоторыми отдельными парламентариями воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — это то же самое, что не признавать объединение ГДР и ФРГ. И все лицемерные заявления о нерушимости границ, к сожалению, в этом смысле не помогают", — сказал глава делегации России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании комитета.
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"Поэтому предлагаю снять вторую часть (пункта. — Прим. ред.), тем более там говорится о России как о стороне Минских соглашений, что вообще не имеет отношения к действительности. Россия, Франция и Германия — гаранты выполнения Минских соглашений, а не их сторона", — добавил Толстой.

Член российской делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий также подчеркнул, что Россия не является стороной Минских соглашений. "Я хочу призвать нашу ассамблею к реальности. Сторонами Минских соглашений являются Украина и два региона юго-востока Украины, а Россия является гарантом этих соглашений", — сказал он.
Украинская делегация настояла на исходном виде формулировки.
Представители европейских стран также предлагали две поправки, частично смягчающие формулировку, указав о необходимости всех сторон Минских соглашений выполнять их условия, а не только России, как это прописано в первоначальном варианте. Однако эти поправки также были отклонены.
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Помимо этого, проект документа призывает США и России урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путем переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, нарушающих условия договора. Также резолюция призывает стороны конфликтов добросовестно вступить в переговоры для достижения мира при уважении суверенитета и территориальной целостности международно признанных границ Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Проект подготовлен представителем Ирландии в ПА ОБСЕ Аланом Фарреллом.
Киев и ряд стран Запада считают, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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Леонид СлуцкийОБСЕГосдума РФВ мире
Популярные комментарии
Ну и зачем мы опят туда залезли, опять там будут плевать на мнение России, опять будут прислушиваться только к странам, что льют помои на России, за наши же деньги и нам же по мордам.
6 июля, 13:16
mordor.mu
2810001
Ну что, господин Слуцкий, помогли вам наши деньги? Не на что нам в нашей стране деньги тратить?! Давайте антироссийскую позицию на них поддержим! "Друзей"!
6 июля, 14:34
Милеуша Хохрякова
1310000
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