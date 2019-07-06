В Перми впервые представили истребитель Су-34 на фестивале "Крылья Пармы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 "Утенок" впервые представлен для широкой публики в Перми на авиафестивале "Крылья Пармы", говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в субботу.

"Для статистического показа в Пермь прибыли истребитель-бомбардировщик Су-24, истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, вертолет Ми-8-МТВ-5. Также впервые для жителей Перми будет продемонстрирован истребитель Су-34", — говорится в сообщении.

Фестиваль проходит на аэродроме Большое Савино. Для гостей мероприятия выступит пилотажная группа "Русские витязи" — единственная в мире группа, демонстрирующая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ.