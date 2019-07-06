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РИА Новости

В Перми впервые представили истребитель Су-34 на фестивале "Крылья Пармы"

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 "Утенок" впервые представлен для широкой публики в Перми на авиафестивале "Крылья Пармы", говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в субботу.
"Для статистического показа в Пермь прибыли истребитель-бомбардировщик Су-24, истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, вертолет Ми-8-МТВ-5. Также впервые для жителей Перми будет продемонстрирован истребитель Су-34", — говорится в сообщении.
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Фестиваль проходит на аэродроме Большое Савино. Для гостей мероприятия выступит пилотажная группа "Русские витязи" — единственная в мире группа, демонстрирующая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ.
Авиафестиваль "Крылья Пармы" ежегодно проходит в Перми с 2009 года. За время работы фестиваля гостями были пилотажные группы "Русские витязи", "Русь" и "Стрижи".
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