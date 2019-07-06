Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T12:48Z
https://ria.ru/20190706/1556270659.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

На кораблях ЧФ приспустили флаги в знак траура по погибшим подводникам

Вчера, 12:48
342
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. На всех кораблях Черноморского флота, стоящих в севастопольской бухте, проходят траурные мероприятия по погибшим подводникам на глубоководном аппарате в Баренцевом море, на кораблях приспущены Андреевские флаги и гюйсы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как передает корреспондент РИА Новости, в главной базе Черноморского флота - Севастополе - сейчас находятся около десяти боевых кораблей, остальные несут службу в Средиземном море и наблюдают за учениями НАТО Sea Breeze в Черном море. В субботу на гвардейском крейсере "Москва" и остальных кораблях, находящихся в базе, был торжественно приспущен Андреевский флаг, экипажи кораблей, согласно флотскому протоколу, почтили погибших минутой молчания, был произведен звуковой продолжительный сигнал.
Президент РФ Владимир Путин
5 июля, 12:15
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Траурные мероприятия продлятся до вечера, по громкоговорящей связи и трансляции не будет играть музыка, а на палубах и в кубриках отменены увеселительные и развлекательные мероприятия.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
4 июля, 09:34
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате ВМФ
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
800310
Обсудить 0
Пожар на подводном аппарате МинобороныЧерноморский флот ВМФ РоссииБезопасность
Рекомендуем
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Минобороны назвало сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области
РИА
Новости
Люди у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Главком ВМФ прибыл на похороны подводников в Петербурге
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер Пакистана принял предложение Путина посетить Россию, сообщили СМИ
Сотрудник военной полиции у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Лента
новостей
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия может стать мировым центром "мягкой силы", заявил Клинцевич
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019
Минобороны усилит группировку Вооруженных сил в Тулуне
В Афганистане не менее 12 человек погибли при взрыве, сообщили СМИ
Путин и Эрдоган
Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников
В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
На севере Москвы загорелась кровля здания компании "Мегафон"
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест
Около 200 тысяч жителей Калифорнии остались без света из-за землетрясения
Возле Севастополя потушили пожар в заброшенном винограднике
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
"Роскосмос" не будет отказываться от социально важных активов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В СФ прокомментировали повышение Ираном уровня обогащения урана
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Лента новостейМолния