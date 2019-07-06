На кораблях ЧФ приспустили флаги в знак траура по погибшим подводникам

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. На всех кораблях Черноморского флота, стоящих в севастопольской бухте, проходят траурные мероприятия по погибшим подводникам на глубоководном аппарате в Баренцевом море, на кораблях приспущены Андреевские флаги и гюйсы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как передает корреспондент РИА Новости, в главной базе Черноморского флота - Севастополе - сейчас находятся около десяти боевых кораблей, остальные несут службу в Средиземном море и наблюдают за учениями НАТО Sea Breeze в Черном море. В субботу на гвардейском крейсере "Москва" и остальных кораблях, находящихся в базе, был торжественно приспущен Андреевский флаг, экипажи кораблей, согласно флотскому протоколу, почтили погибших минутой молчания, был произведен звуковой продолжительный сигнал.

Траурные мероприятия продлятся до вечера, по громкоговорящей связи и трансляции не будет играть музыка, а на палубах и в кубриках отменены увеселительные и развлекательные мероприятия.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.