МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек при вместимости в 12, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК.

Прогулочный катер "Атолл" накануне вечером перевернулся в ста метрах от берега в районе поселка Джубга. Погибли два человека — женщины из Мордовии и Белгорода. Еще несколько человек пострадали.

Капитан катера скрылся с места происшествия, но позже его задержали в Джубге. Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело.