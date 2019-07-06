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РИА Новости
Туризм

На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек

Вчера, 12:44
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек при вместимости в 12, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК.
Прогулочный катер "Атолл" накануне вечером перевернулся в ста метрах от берега в районе поселка Джубга. Погибли два человека — женщины из Мордовии и Белгорода. Еще несколько человек пострадали.
Капитан катера скрылся с места происшествия, но позже его задержали в Джубге. Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело.
Сейчас следователи допрашивают судовладельца и беседуют с пострадавшими, а также уточняют количество людей, находившихся на катере. На месте крушения работают криминалисты.
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