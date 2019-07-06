Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T12:40Z
https://ria.ru/20190706/1556270547.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153322/45/1533224572_0:612:1467:1437_1036x0_80_0_0_1eb94a8b468a92fc0486d8e3be86389d.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал, как ракету "Воевода" можно применять на "гражданке"

Вчера, 12:40
6226
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Воевода"
Запуск ракеты Воевода
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты "Воевода". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Боевая ракета "Воевода" может использоваться для выведения на орбиту гражданских космических аппаратов после снятия с боевого дежурства, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Красноярске.
Рогозин в субботу посетил оборонное предприятие "Красмаш" в Красноярске.
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
29 января, 01:53
Эксперт рассказал, сколько "Сарматов" полностью уничтожат США
"Есть так называемый метод утилизации путем пуска … Мы вполне могли бы ее адаптировать под проекты, связанные с выведением небольших космических аппаратов на гражданские орбиты. Вопрос обсуждается. Надо именно такой способ распространить на все боевые ракеты, которые будут выводиться из боевого дежурства", - сказал Рогозин.
Он также сообщил, что подобная технология полного жизненного цикла может быть использована и в новейших ракетах. В частности, речь идет об испытываемой сейчас ракете "Сармат". По его словам, утилизация должна проводиться с максимальной пользой.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
7311017
Обсудить 4
Космос - РИА НаукаРоскосмосБезопасность
Рекомендуем
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперт оценил слова французского экономиста о "Северном потоке — 2"
РИА
Новости
ПА ОБСЕ отклонила смягчающую антироссийские формулировки резолюции поправку
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
Фрагмент створки головного обтекателя РН Союз-2, обнаруженный в Алданском районе Республики Саха
В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали концепцию США по противодействию России
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера попало на видео
Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера попало на видео
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Финальная стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Рогозин рассказал о разработке спутника "Ангосат-2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В СФ прокомментировали повышение Ираном уровня обогащения урана
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Лента новостейМолния