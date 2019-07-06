Рогозин рассказал, как ракету "Воевода" можно применять на "гражданке"

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Боевая ракета "Воевода" может использоваться для выведения на орбиту гражданских космических аппаратов после снятия с боевого дежурства, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Красноярске.

Рогозин в субботу посетил оборонное предприятие "Красмаш" в Красноярске.

"Есть так называемый метод утилизации путем пуска … Мы вполне могли бы ее адаптировать под проекты, связанные с выведением небольших космических аппаратов на гражданские орбиты. Вопрос обсуждается. Надо именно такой способ распространить на все боевые ракеты, которые будут выводиться из боевого дежурства", - сказал Рогозин.