Рогозин рассказал, как ракету "Воевода" можно применять на "гражданке"

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Боевая ракета "Воевода" может использоваться для выведения на орбиту гражданских космических аппаратов после снятия с боевого дежурства, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Красноярске.
Рогозин в субботу посетил оборонное предприятие "Красмаш" в Красноярске.
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"Есть так называемый метод утилизации путем пуска … Мы вполне могли бы ее адаптировать под проекты, связанные с выведением небольших космических аппаратов на гражданские орбиты. Вопрос обсуждается. Надо именно такой способ распространить на все боевые ракеты, которые будут выводиться из боевого дежурства", - сказал Рогозин.
Он также сообщил, что подобная технология полного жизненного цикла может быть использована и в новейших ракетах. В частности, речь идет об испытываемой сейчас ракете "Сармат". По его словам, утилизация должна проводиться с максимальной пользой.