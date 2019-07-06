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РИА Новости

Кириенко анонсировал создание образовательной академии на базе "Сенеж"

Вчера, 12:39
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 июл - РИА Новости. Строительство образовательной академии планируется на территории Мастерской управления "Сенеж", рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на форуме "Территория смыслов".
Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу. В этом году он проходит на территории Мастерской управления "Сенеж" в городе Солнечногорск Московской области - новой площадке АНО "Россия - страна возможностей". До этого четыре года местом проведения была Владимирская область.
"Мастерская управления "Сенеж" у нас будет работать круглогодично. Здесь у нас уже проходили программы обучения для работников администрации президента, здесь дважды проходили программы обучения для замов губернаторов по внутренней политике... Это будет система постоянного круглогодичного обучения. И более того на этой территории... планируется строительство большой академии образовательной, порядка 600-800 человек круглогодичного размещения, и это станет одним из ключевых образовательных центров", - сказал Кириенко.
Он добавил, что участники форума "Территория смыслов" смогут стать "партнёрами" и "соавторами" проектируемого образовательного центра.
Кириенко также отметил, что осенью на базе "Сенеж" будут проходить образовательные программы Высшей школы госуправления.
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Территория смыслов на КлязьмеОбщество
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