Кириенко анонсировал создание образовательной академии на базе "Сенеж"

"Мастерская управления "Сенеж" у нас будет работать круглогодично. Здесь у нас уже проходили программы обучения для работников администрации президента, здесь дважды проходили программы обучения для замов губернаторов по внутренней политике... Это будет система постоянного круглогодичного обучения. И более того на этой территории... планируется строительство большой академии образовательной, порядка 600-800 человек круглогодичного размещения, и это станет одним из ключевых образовательных центров", - сказал Кириенко.