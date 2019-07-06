Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T12:36Z
https://ria.ru/20190706/1556270482.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155551/66/1555516613_0:61:3072:1789_1036x0_80_0_0_7f15fa232aa712cf0be707d5d8f1c8ed.jpg
РИА Новости

Премьер Пакистана принял предложение Путина посетить Россию, сообщили СМИ

Вчера, 12:36
368
© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
© AP Photo / Thomas Peter
Премьер-министр Пакистана Имран Хан . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял предложение президента РФ Владимира Путина посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Путин пригласил премьера Пакистана посетить РФ во время беседы на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Бишкеке в июне.
Ранее сообщалось, что Путин также пригласил приехать на Восточный экономический форум премьер-министра Индии Нарендру Моди.
Здание Государственной Думы РФ
1 июля, 18:26
Россия и Пакистан хотят создать Межпарламентскую комиссию высокого уровня
1200000
Обсудить 0
Имран ХанШОСВладимир ПутинПакистанВладивостокРоссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Эрдоган отметили важность активной работы по урегулированию в Сирии
РИА
Новости
Путин и Эрдоган
Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Рогозин рассказал о разработке спутника "Ангосат-2"
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана
Лента
новостей
ПА ОБСЕ отклонила смягчающую антироссийские формулировки резолюции поправку
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
В правительстве рассказали о планах сертификации российского самолета МС-21
В Афганистане девять сотрудников сил безопасности погибли при атаке талибов
Запуск ракеты Воевода
Рогозин рассказал, как ракету "Воевода" можно применять на "гражданке"
На кораблях ЧФ приспустили флаги в знак траура по погибшим подводникам
Кириенко анонсировал создание образовательной академии на базе "Сенеж"
В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго
Росгвардия доставила детей из подтопленных районов Приангарья в Анапу
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия может стать мировым центром "мягкой силы", заявил Клинцевич
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019
Минобороны усилит группировку Вооруженных сил в Тулуне
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В СФ прокомментировали повышение Ираном уровня обогащения урана
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Лента новостейМолния