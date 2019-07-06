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РИА Новости
Культура

Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российская балерина Анастасия Волочкова решила поучаствовать в челлендже Bottle Cap Challenge.
"Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу! Причем, у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой. Вот видите, мои растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах. Как вам волочковский маваши?", - написала Анастасия Волочкова.
Балерина одним взмахом ноги открутила с пластиковой бутылки крышку. Емкость лишь слегка колыхнулась.
Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Инициировал флешмоб боец MMA из Карен Пашикян. Его вызов приняли актер Джейсон Стэтхэм, борец Конор Макгрегор и музыкант Джон Майер и многие другие.
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве
2 июля, 17:55
Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму "сокрушительным ударом"
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КультураНовости культурыШоу-бизнесАнастасия Волочкова
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