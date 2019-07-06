Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками

"Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу! Причем, у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой. Вот видите, мои растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах. Как вам волочковский маваши?", - написала Анастасия Волочкова.