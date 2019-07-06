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РИА Новости
Новое оружие России

Финальная стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Завершающая стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Рогозин находится в Красноярске – он посетил оборонное предприятие "Красмаш".
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"Огневые испытания ведем уже. К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года выйдем на завершающую стадию летных испытаний", - сказал Рогозин.
По его словам, все работы по комплексу "Сармат" на сегодня идут по графику.
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Новое оружие РоссииРоскосмосДмитрий РогозинКрасноярск
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