Финальная стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Завершающая стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Рогозин находится в Красноярске – он посетил оборонное предприятие "Красмаш".
"Огневые испытания ведем уже. К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года выйдем на завершающую стадию летных испытаний", - сказал Рогозин.
По его словам, все работы по комплексу "Сармат" на сегодня идут по графику.